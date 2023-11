"Vieja linda gracias por todo...": la emotiva dedicatoria de Barassi

lunes, 6 de noviembre de 2023 00:00

Este domingo 5 de noviembre, Darío Barassi cumplió 40 años y, fiel a su estilo, dejó una emotiva dedicatoria en su cuenta de Instagram. El conductor sanjuanino mostró en las historias de la red social cada uno de los festejos que tuvo a lo largo de la jornada y decidió cerrar el día con unas palabras de agradecimiento.

El actor y conductor sostuvo que "tengo una vida espectacular" y agregó que "no puedo explicar lo que son estas 3 mujeres (su esposa y sus dos hijas). Cada una tan especial única, necesaria y mágica".

El famosos sumó que "hay una cuarta mujer que estuvo presente en mil otras fotos de cumpleaños, bueno mil no, pero si 39". Barassi destacó que "la extrañé un montón". El sanjuanino hizo referencia a su madre, y resaltó que "igual estuve con ella, me dijo feliz cumple y que me quería mucho".

Posteriormente, resaltó que "vieja linda, gracias por hacer todo el esfuerzo del mundo para conectarte un segundo, mirarme y decirme feliz cumpleaños, lo necesitaba".

Por último, agradeció a todos las personas que forman parte de su vida y de este camino recorrido. En pocos minutos, cosechó miles de comentarios, entre los que predominaron los buenos deseos.

A continuación la publicación: