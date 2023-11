Traicionada: horario de esta semana y avance del capítulo de este lunes

lunes, 6 de noviembre de 2023 00:00

Traicionada logró convertirse en la ficción con más éxito en la pantalla chica. La producción turca de las noches de Telefe, cuyo nombre original es Sadakatsiz, logró instalarse en la audiencia de la mano de una trama que parte de un tema muy común como es la infidelidad y que conjuga el drama con el amor.

La historia de Asya (Cansu Dere) desembarcó en Argentina a fines de julio y poco a poco fue conquistando su nicho. En un principio tuvo su lugar en la grilla a las 21:45 pero con la llegada de Got Talent se trasladó a las 23:15 e incluso 23:30. Los viernes fue el único día que mantuvo aquel horario de las 21:45 de la mano de los capítulos dobles.

Hace dos semanas, la programación cambió en Telefe, sin previo aviso, y al viernes XL se le sumó otro día más con episodio doble: los jueves. De lunes a miércoles la novela se posicionó a las 23:15 mientras que los jueves y viernes a las 21:45. De esta forma, se logró dar un importante avance semanal de la ficción que durante septiembre y octubre fue muy reclamado por los seguidores.

Pero ¿qué pasará esta semana?. De acuerdo a lo que informa el canal a través de su página oficial, para esta semana se repetirá la estructura que tuvo los últimos 15 días con dos capítulos dobles, jueves y viernes. De esta forma, Got Talent sólo se emitirá de lunes a miércoles de 21:45 a 23:15.

Actualmente la novela transita el capítulo original 35 que forma parte de la Segunda Temporada de la serie. La trama gira ahora entorno al nuevo personaje que llegó para desestructurar y conquistar a Asya. Se trata de Aras (Berkay Ates), un hombre que por ahora no se conoce quién es pero ya tuvo el primer enfrentamiento a las manos con Volkan (Caner Cindoruk), quien lo ve como potencial candidato para su ex esposa.

En el capítulo de este lunes por Telefe, Asya acompañará a Aras a una vieja casona que está muy unido a él. Antes de dar ese paso de ingresar al lugar él le hará una revelación."Por un lado quiero saber todo de mi pasado pero por otro tengo un miedo terrible", comenzará expresando y subrayará: "cuando lo pueda recordar todo ya no seré más este hombre. Ahora te tengo a tí".

"¿Qué pasa si tienes una pareja", preguntará ella a lo que él responderá: "he pensado en eso. Me dijiste que debía seguir mi instinto y así hago. No lo se pero ahora mi vida se encuentra dividida en dos, la de antes del accidente y la de después de conocerte".