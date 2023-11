Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 6 de noviembre de 2023 00:00

El drama volverá esta semana a Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela transita una nueva etapa con sus protagonistas casados pero con nuevos problemas en puerta.

En el capítulo de este lunes, la pareja deberá afrontar un conflicto inesperado que se derivará del crédito que pidieron para el proyecto de Qatar. La empresa constructora de Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ya no puede seguir haciendo frente a determinados esquemas económicos y por eso los bancos bloquearán todas las cuentas de él y su familia.

La primera en darse cuenta será Aydan (Neslihan Yeldan) quien irá con Seyfi (Alican Aytekin) a comprar y al momento de pagar, la tarjeta será rechazada. "El proyecto de Qatar era inmenso, demasiado grande y no querrá saber el crédito que tuvimos que pedir para realizarlo", informará Piril (Basak Gümülcinelioglu) quien señalará que aún no le contó a Serkan.

Como única alternativa para salir de esta crisis, Piril ve un camino que será muy difícil de hacerla viable. "Sólo hay una forma. Estuve haciendo cuentas y si el proyecto de Qatar se cancela, se necesita el proyecto de la marina que Deniz consiguió", recomendará.

Por otro lado, Kemal (Sinan Albayrak) y Serkan tendrán una charla cara a cara en la que hablarán sobre este nuevo camino que tomarán ambos como padre e hijo. "Hay muchas cosas que ignoramos de nosotros. Me gustaría conocerte mejor", señalará Kemal.

Ante estas palabras, Serkan ya no se mostrará en sentido de rechazo. "Creo que no cualquiera puede ser un buen padre. Vamos a ver si usted es mi segunda oportunidad o no", expresará.

Más tarde quien deberá afrontar también el rechazo de la tarjeta de crédito será Eda (Hande Erçel) pero rápidamente advertirá que algo no anda bien en la empresa.