Traicionada: Turgay abandonó la ficción ¿para siempre?

domingo, 5 de noviembre de 2023 00:00

Intensa, apasionante y con cambios que se van revelando a medida que la trama va avanzando. Así comenzó la Segunda Temporada de Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita un camino en el que Asya (Cansu Dere) conoció a un nuevo hombre, Aras (Berkay Ates) que podría convertirse en el amor de su vida pero las dudas marcan más que nunca la presencia.

Es que no sabe quién es realmente si esconde algo en el pasado. Ambos personajes se conocieron en un momento de mucho drama, tras un siniestro vial, que le costó perder la memoria. En su afán de ayudarlo a recuperar los recuerdos, empezó a tener sentimientos encontrados que él supo advertir. "Me has robado el corazón y pase lo que pase mis sentimientos no cambiarán", le dijo él en el capítulo que se vio el viernes pasado por Telefe.

En todo este contexto, un personaje abandonó la trama y no muchos lo pudieron advertir. Se trata de Turgay (Kenan Ece), el psicólogo que tuvo un fuerte acercamiento a Asya cuando ella se divorció. El hombre se sintió atraído por ella y fue uno de los que generó los celos en Volkan (Caner Cindoruk).

La historia de este personaje era la de un hombre que venía de sufrir una gran pérdida y quería encontrar un nuevo amor para rehacer su vida. Su esposa e hija habían muerto en un siniestro vial y esto lo marcó en la forma de afrontar a las mujeres.

Una de las figuras que en la trama se sintió atraído por él fue también Derya (Özge Özder) quien buscó la forma de enamorarlo pero él nunca tuvo un sentimiento correspondido para con ella.

En todo este contexto, el personaje dejó de aparecer en la trama y se convirtió en la pregunta de sus fans en las redes sociales. Con el ingreso de Aras, ¿desapareció para siempre Turgay?, ¿con la llegada de Kadir (Safak Baskaya) tampoco tendrá un vínculo con Derya?. Las respuestas se conocerán más adelante, por ahora el personaje le dio adiós a la ficción... pero los fans esperan que no sea para siempre.