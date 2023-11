"Lo logré": Antonio de "Masterchef Argentina", emocionado por ir por primera vez a un recital

domingo, 5 de noviembre de 2023 14:05

Humilde y transparente, Antonio López emocionó a sus seguidores en redes sociales al mostrar que cumplió un gran sueño. Es que asistió en Buenos Aires al concierto de la popular banda colombiana Morat.

En un reel en Instagram mostró desde la previa a cómo disfrutó cantando las canciones de sus ídolos en el estadio Movistar Arena. "Mi sueño siempre fue ir a un concierto de Morat. Agencia AB, muchas gracias por acompañarme en todo momento", posteó Antonio.

"Mi primera vez en un concierto. Una experiencia increíble; de niño no podía ir porque no podía pagarlo. Ya no lo tengo que soñar; puedo vivirlo. Sueñen en grande. Mi niño interior se siente muy feliz. Lo logré", subtituló su video que recibió cientos de comentarios de su fandom.

Además, en sus historias compartió que todo fue una sorpresa. Recién cuando llegó al estadio supo que vería Morat. La emoción también invadió a su hermana que lo acompañó. Y hubo más: "Chica que nos regaló la gorra y los pases, muchísimas gracias, ni tiempo de preguntar tu nombre. Te volveré a encontrar", dijo Antonio.

En tanto, con respecto a la gastronomía, "Tony" sigue creciendo en clientes con su emprendimiento de venta de empanadas salteñas durante los fines de semana en Avellaneda. ¡Un genio!