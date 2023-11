Eda y Serkan: avance del capítulo de este viernes

viernes, 3 de noviembre de 2023 00:00

Una propuesta sin inconvenientes ni nada que lo impida. Eso se vivirá en el capítulo de este viernes de Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La historia va camino a una de las partes más esperada por los seguidores en la que el amor será el verdadero protagonista.

En el capítulo de este viernes, Serkan (Kerem Bürsin) está preparando todo para dar el paso más importante: proponerle casamiento a Eda (Hande Erçel). No será fácil y con complicidad de Engin (Anil Ilter) le dirá a la novia que los inversionistas preparan una cena especial en la que ella debe estar.

Sin embargo, la presencia de Deniz (Ayse Akin) lo arruinará todo. Es que la chica creerá que realmente se trata de una cena de trabajo y no querrá estar afuera de esa oportunidad. "¡¿Qué la cena del proyecto de la marina es esta noche?!, ¿por qué no lo sabía?. No me diga que me hizo a un lado, no es justo", lanzará la morocha.

Tras esto, Serkan hablará con ella a solas y le confesará cuál es el verdadero motivo de esa cena. "El asunto es que no hay ninguna cena hoy del proyecto pero estoy organizando algo que es secreto. Por eso le pido que lo que le diga sea secreto. Eda no debe enterarse", apuntará él.

Luego agregará: "le voy a proponer matrimonio, es ése el secreto". Al escuchar estas palabras, Deniz creerá que será ella la mujer elegida por Serkan y le hará saber su felicidad. Sin embargo, él le aclarará que la persona con la que quiere pasar el resto de su vida es Eda.

Sin cena de por medio, Serkan elegirá una sorpresiva forma de pedirle matrimonio a Eda y cautivará a todos. ¿Cómo será?, habrá que ver el capítulo de esta tarde por Telefe.