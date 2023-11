"Bien": Coty Romero confirmó que estuvo a los besos con Marcos Ginocchio

viernes, 3 de noviembre de 2023 00:00

Y de repente hubo un volantazo entre los exGran Hermano y que dará que hablar. Es que aseguraron que Coty Romero y Marcos Ginocchio estuvieron en apasionado romance en una fiesta. El detalle es que el ganador del reality de Telefe tiene (o tenía) una gran amistad con Alexis "Conejo" Quiroga, ex de la correntina.

Fue Ángel de Brito quien expuso el supuesto romance en la red social X y en el Bailando, donde la joven es participante, habló sin rodeos. “Ya me contaron quién era el candidato de Coti en la Bresh, me contaron a quién se picoteó en un after. Fue con el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio”, expresó.

Coty se tomó la cara y no quiso dar mayores detalles, aunque en el estudio la aplaudieron. Consultada sobre cómo besa Marcos (a quien el fandom siempre quiso verlo con Julieta Poggio), dijo: "bien. Me puedo besar con mucha gente, no significa nada eso. No ando puntuando los besos de la gente, pero bien".

¿Habrá reacción de Conejo? ¿Se romperá la amistad con el Primo? En tanto, Marcos está en la Aldea de Papá Noel en Rovaniemi, en Finlandia. Convocado por una famosísima bebida cola, fue convocado para representar a la Argentina en la búsqueda de la Navidad.

uD83DuDCF8 || Marcos vía Instagram stories de Nath Campos junto a Nicola Porcella y Jean Paulo Campos.#MarcosGinocchio pic.twitter.com/zAXB3zAOTZ — MGN uD83DuDC8E (@marcosgnews) November 2, 2023

En busca de nuevos rumbos

Marcos Ginocchio, ganador de "Gran Hermano", dio un nuevo paso en su carrera en el modelaje. Y para ello viajó a Europa, donde cumplirá con compromisos profesionales, dando un despegue a su carrera.

"Buen viaje @marcosginocchio!! a romperla toda!!", posteó uno de sus representantes de "Multitalent Agency", Willy García Navarro y mostró al salteño en el avión. También recibió un cálido mensaje de su mamá Carolina Moraiz: "Feliz viaje Mi Vida, que Dios te acompañe en todo momento. Te Amo con toda mi Alma!!". Eligió una foto de las primeras producciones de Marcos para revistas, después de ganar el reality de Telefe.

Sobre sus proyectos, el "Primo" se va a trabajar para una marca internacional. En la proyección de su carrera, habría recibido el apoyo de un argentino top en las pasarelas mundiales: Iván de Pineda, quien hace poco se lució como imagen de Versace. ¿Dónde veremos a Marcos?