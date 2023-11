Tristeza por la muerte del exmanager de modelos Ricardo Piñeiro

miércoles, 29 de noviembre de 2023 14:02

A los 68 años murió Ricardo Piñeiro, el prestigioso ex representante de modelos que había sufrido un ACV y por el que se encontraba internado en estado reservado con una insuficiencia respiratoria y renal e hipotensión arterial.

La triste noticia la dio a conocer este miércoles al mediodía la modelo y amiga Fernanda Villaverde. El empresario permaneció dos días internado en el Sanatorio Otamendi, señaló Noticias Argentinas.

Piñeiro fue ingresado el domingo 26 al Hospital Fernández y su pronóstico es reservado. La panelista de LAM, Maite Peñoñori detalló en su cuenta de Twitter: “Un amigo (de Ricardo Piñeiro) llamó ayer al 911 porque el representante de modelos no contestaba los llamados y lo encontraron con bajos signos vitales. ACV hemorrágico. Está en terapia intensiva, pronóstico grave”.

Piñeiro fue representante de modelos como Mariana Arias, Paula Chaves y Andrea Frigerio. Alcanzó sus mayores éxitos en los ‘90 e impulsó el reality Super M, del que surgieron varias figuras del modelaje.

Luego de abandonar esa faceta, se dedicó a la fotografía, al trabajo voluntario y a disfrutar de una vida tranquila, tras una época turbulenta. En marzo de este año confesó en "Socios del espectáculo": “En un momento tuve una gran depresión, no sé si llamarlo una estafa, pero tuve muchos problemas y se tuvo que cerrar la empresa. No me sentía muy bien y empecé a tomar un poquito de más. Ahí recurrí a Alcohólicos Anónimos, al lado de la iglesia, y me salvó la vida. Hace cinco años que no tomo alcohol”.