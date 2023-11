Eda y Serkan: así vivieron los actores el final de la novela detrás de escena

sábado, 25 de noviembre de 2023 00:00

Tras ocho meses al aire, este viernes Eda y Serkan: ¿será que es amor? llegó al final. La novela turca de las siestas de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, se despidió de la pantalla de la mano de un final emocionante con los protagonistas recibiendo al nuevo integrante de la familia.

En la última semana, se vio el progreso del embarazo de Eda (Hande Erçel), con Serkan (Kerem Bürsin) obsesionado por tener todo el manejado de la situación. Para que el bebé llegara con todas las condiciones de salud garantizadas, había contratado a enfermeros para cuidarla. Sin embargo Alps nació en el momento menos esperado y él tuvo que convertirse en partero sin nadie que los ayudara.

"A veces la vida presenta a una persona con sorpresas que son incluso mejor que sus sueños. A veces una persona se crea su propia suerte. No debes rendirte, perder la esperanza, no importa lo que ocurra", expresó Eda en voz en off al despedirse de la historia.

Luego se despidió con palabras destinadas no sólo al coprotagonista de esta historia sino también a los televidentes: "Y este hombre, al que una vez odié... Mi amor, mi corazón, mi marido. Serkan Bolat. Qué bien que llamé a su puerta. Qué bien que me abrió su corazón. Ahora tenemos una larga vida llena de sorpresas. Juntos con mi hija y mi hijo. Nuestro cuento continúa. Tres manzanas cayeron del cielo. Una para la que lo cuenta. La segunda para el que lo escucha. La tercera es para el que lo vive. Te amo locamente, Serkan Bolat".

El final de la serie se llevó elogios no sólo en Argentina sino en cada país donde se emitió. En Turquía el adiós se dio en octubre del 2021. Por aquel entonces trascendieron imágenes del "detrás de escena" de ese último capítulo, donde se ve a los actores celebrando una vez que las cámaras de la ficción se apagaron. Para ver ese video hace click acá.

En el otro video se los ve con un mix de las escenas más divertidas que vivieron en el último capítulo que si bien en Argentina se lo vio dividido en tres días, en Turquía sólo se extendió por una jornada de más de 2 horas de emisión. En esas imágenes aparecen riendo, haciendo bromas e incluso jugando en los momentos de relax.

Hande Ercel, que interpretó a Eda en la ficción, compartió una serie de imágenes en su historia de Instagram. La primera es con el look que usó para el último capítulo, donde se la ve con un vestido blanco corto y portando un ramo de flores.

En otra de las fotos, ella mostró las personas que se llevó en su corazón tras dos años de grabaciones. Allí no sólo destacó a Kerem Bürsin sino también a Bige Önal, que en la ficción interpretó a Selin, quien se convirtió en su mejor amiga durante toda la ficción y cuya relación aun conserva.