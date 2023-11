Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 24 de noviembre de 2023 00:00

La desilusión y la sed de venganza se potenciarán este viernes en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita la Tercera Temporada con situaciones en las que el odio desplaza al amor y se apodera de varios de sus personajes.

En el capítulo de este viernes, Ömer (Yigit Koçak) se sentirá traicionado por Yasmin (Eylül Kandemir) a quien le abrió las puertas de su casa para estudiar química pero ella aprovechó el momento para llevarse el brazalete que comprometía a Sarp (Atakan Özkaya) con el accidente que sufrió Emel.

"Sos la reina de la mentira", lanzará Ömer cuando la vea en la escuela y luego agregará: "me di cuenta que no entendiste nada. Sé que tu robaste el brazalete y significa que tú y tu hermano son los culpables". Ante estas palabras, la chica defenderá a Sarp: "al final él es mi hermano sin importar lo que digas".

Ante esto, Ömer jurará venganza: "Emel es mi hermana. Dile a ese cobarde que va a cumplir la sentencia aunque exista o no el brazalete".

Paralelamente a esto, Sevgi (Yildiz Kültür) intentará ayudar económicamente a su nieto y para ello decidirá salir a vender perejil fresco a la calle. Con dolor por la situación económica que le toca atravesar, y con lágrimas en los ojos, buscará juntar dinero. "Tengo que ser fuerte... puedo con esto y con mucho más. Recuerda que has soportado cosas mucho peores en la vida... cálmate esto no es nada", apuntará.

Al igual que Sevgi, Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) buscará un nuevo trabajo para juntar dinero. La chica ingresará a trabajar a una fábrica textil, que los empleados la definen como "infierno" por la exigencia que impone el dueño, Erden.

Lejos de esto, Tolga (Berk Ali Çatal) hablará con Akif (Celil Nalçakan) para agradecerle por la defensa que hizo para con él frente a su padre. "Supe que le dio una lección esta mañana y le agradezco por haberlo hecho", expresará para luego mostrarle que le partió la boca el hombre de un golpe: "dijo que estaba triste y sólo quería a alguien para desahogarse".

"Estoy más que acostumbrado. Es verdad que quería agradecerle pero también quería pedirle otro favor... quiero alejarme lo más pronto posible con mi hermana. Pero para eso necesito un empleo para ahorrar. Quiero que me contrate. Que me de un empleo. ¿Cree que sea posible?", le preguntará el muchacho quien aclarará: "haría lo que me pidiera. Todo lo que sea para alejarme de ese hombre. Estoy harto y necesito ser independiente para alejarme de ese infierno".