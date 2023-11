Sacudida para De Brito: una "angelita" pega el portazo en LAM y revelaron los motivos

viernes, 24 de noviembre de 2023 11:15

Por el programa LAM pasaron varias periodistas y mujeres del espectáculo para para acompañar a Ángel de Brito. Sin embargo, esta es la primera vez que las mujeres aseguran llevarse muy bien entre todas.

De todas formas, el equipo sufrirá un cambio cuando una de ellas se aleje para iniciar un nuevo proyecto. Se trata de Nazarena Vélez, que hará dos espectáculos teatrales en Villa Carlos Paz.

“Voy a hacer temporada de teatro con Gladys Florimonte. Voy al Teatro Candilejas dos. ‘Dos Locas de Remate’, la obra que hizo Soledad Silveyra con Verónica Llinás. Me encanta el director. Me encanta todo, me gusta. Voy a llorar, en serio”, dijo la panelista, que está dispuesta a quedarse en LAM hasta el día anterior al debut teatral.

“Voy a extrañar horrores pero de verdad necesito hacer teatro, necesito laburar y aparte tengo la posibilidad de llevar a Carlos Paz también la obra que estoy haciendo acá en ‘Andamio 90'. El 28 de diciembre estrenamos en el Candilejas dos”, continuó contando Nazarena.

Al conductor le sorprendió ver a todas sus panelistas lamentando la noticia. “Se volvieron buenas de repente, desde cuándo. Antes se iban y festejaban. Cuando se fueron las últimas festejaron. Hoy me lloró por teléfono, me hizo todo el drama por privado. Ya lo habíamos hablado con Nazarena hace tiempo, como el año pasado también, que estuvo por hacer temporada. Después, finalmente no se fue y se quedó acá en el programa, pero es lógico que Naza haga temporada. Me lo había comentado en su momento”, remarcó De Brito.

Nazarena Vélez no descartó la posibilidad de poder regresar luego de la temporada teatral, si es que se lo permiten: "¿Puedo hacer campaña para volver? Veamos si me lo gano". El panel lo integran Yanina Latorre, Marcela Feudale, Marixa Balli, Fernanda Iglesias y Maite Peñoñori. ¿Quién ocupará el lugar de Nazarena?