"No voy a tolerar esto": Fernando Burlando arremetió contra Barby Franco

viernes, 24 de noviembre de 2023 19:04

Los rumores sobre una posible separación son cada vez más fuertes, y una decisión sorprendió a todos. En esta oportunidad, los protagonistas de esta ruptura sentimental serían Barby Franco y Fernando Burlando.

Desde Socios del Espectáculo le hicieron saber al reconocido abogado que su pareja, Barby ya no lo seguía en redes sociales. “No le divierte mi Instagram. Como recomendación, Barby te digo que hay muchas cosas que tienen que ver con Sarah, así que”, destacó Burlando.

Posteriormente, el letrado tras notar que su pareja no lo seguía subrayó: “bueno, no sé si voy a poder tolerar esto de tener un seguidor menos, en serio, no lo puedo creer". El cronista quedó sorprendido con la reacción del famoso y rápidamente cuestionaron a la modelo por lo sucedido.

La joven remarcó que nunca lo siguió en las redes a Burlando, pero el hombre no lo habría notado, y aprovechó para reprochar el accionar del prestigioso abogado. "Este hombre que no se da cuenta de las cosas", resaltó Barby.