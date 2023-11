Traicionada: avance del capítulo de este jueves

jueves, 23 de noviembre de 2023 00:00

Engaños, mentiras y el dolor frustrando al amor. Así avanza Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita momentos muy fuertes con su protagonista tomando la difícil decisión de dar lugar al corazón o reprimirlo para aferrarse a su hijo quien no quiere ver a su madre con ningún hombre.

En el capítulo de este jueves, Volkan (Caner Cindoruk) amanecerá en los brazos de Derin (Melis Sezen) luego de haber pasado la noche con ella, sin haber sido consciente. Sin dudarlo, tras esta situación él tomará una decisión que desequilibrará a su esposa.

Al despertar, ella no dudará en llamar a Aras (Berkay Ates) y reclamarle el accionar de su esposa. "¡Por qué no puedes detener a Leyla (Asli Orcan)!, yo alusino con ella. Ya estoy cansada de ella", señalará a los gritos. Luego agregará: "Leyla se ha aliado con Volkan y hará que revoquen el veredicto del juez y a Volkan le hace promesas de que tu y Asya nunca estarán juntos".

Lejos de esto, Aras no soportará no saber nada de Asya (Cansu Dere) y decidirá ir a buscarla a su casa. Pero cuando esté allí, ella lo sorprenderá con sus palabras: "¿sabes con quién se encontró Alí cuando llegó?, ¡se encontró con Leyla!. Esto nos ha causado un problema y por eso no quiero que te vea".

Pero no sólo esto sorprenderá al hombre sino también la decisión que tomará ella con respecto al pedido de matrimonio que le hizo días antes. "Es mucho más difícil de lo que tu crees", le dirá ella.

¿Pero decidirá aceptar o no la propuesta de casamiento?. Habrá que ver el capítulo de este jueves.