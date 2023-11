Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 23 de noviembre de 2023 00:00

La verdad entorno a quién atropelló a Emel (Aylin Akpinar) podría salir en cualquier momento a la luz en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe. La ficción, cuyo nombre original es Kardeslerim, suma situaciones de mucho drama pero también dolor y preocupación.

En el capítulo de este jueves, Aybike (Melis Minkari) extrañará a Berk (Recep Usta) y no entenderá la actitud que está tomando de distanciamiento con ella. "Tolga (Berk Ali Çatal) no tienen nada que ver. No tendría por qué tratarlo de esa manera. La verdad que necesita un psicólogo", le expresará a Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun).

Por su parte, la chica Eren reconocerá que Tolga ha cambiado y ya no es el de antes. "Me he sentido muy mal por Tolga. Ha hecho cosas malas en el pasado y yo lo odiaba pero me parece que ahora ha cambiado bastante", agregará Asiye a lo que Aybike coincidirá: "ha madurado. Ése es mi punto de vista. Está notando sus errores. Me da lástima. Su papá es un monstruo. Aún así no puedo decir que me agrade".

Lejos de todo esto, Gönül (Evrim Dogan) actuará impulsivamente ante la envidia de que Sengül (Fadik Sevin Atasoy) esté teniendo un trabajo que compita con el de ella. "¿Te gusta robarte a mis clientes, no es verdad?, pues ahora verás como me robo tus sueños maldita. Ya verás. Haré que vendas albóndigas carbonizadas. Te voy a destruir", expresará la mujer mientras derrama combustible en el fuck truck para luego encender el fuego.

Pero la mujer no advertirá que dentro de la combi se encuentra durmiendo Akif (Celil Nalçakan). El hombre se despertará cuando sienta el calor de las llamas abrazando la movilidad. Esto lo desesperación por la posibilidad de morir quemado.

Por otro lado, Ömer (Yigit Koçak) está a un paso de conocer quién sería el que atropelló a su hermana. Mientras se traslada en colectivo recibirá un mensaje al celular por parte de Ogulcan (Turhan Cihan Simsek): es la foto que le sacaron a a Sarp (Atakan Özkaya) cuando cayó al tacho de basura.

Sin embargo la foto tiene algo que no pasará desapercibido para Ömer. Sarp tiene la pulsera que luego fue encontrada en el lugar que atropellaron a Emel. Sin embargo, la salud le jugará una mala pasada a Ömer.