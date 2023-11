Murió Francesc Picas, ex Loco Mía: se conoció una desgarradora revelación

jueves, 23 de noviembre de 2023 14:25

Este miércoles en la tarde, una noticia conmocionó al mundo. Francesc Picas, integrante del histórico grupo Loco Mía, murió en Barcelona a los 53 años. El deceso se conoció en las redes sociales del artista y provocó mucho dolor y nostalgia en los seguidores.

“La Luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Queda en el corazón y la memoria de todos aquellos que tanto le hemos querido”, expresó la familia en Instagram junto a una foto del cantante. El texto escrito en castellano y en catalán agregó: “La familia y amigos, en esta tan dolorosa situación, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se preserve con todo el amor y respeto que él se merece”.

"Gracias por vuestra comprensión y apoyo. Si somos Luz, todo es posible. Y si somos Luz, todos somos Uno”, finalizó el posteo.

Loco Mía fue una banda emblemática de la década del 90 y se caracterizó por los movimientos abanicados y melodías pegadizas. Las canciones lograron atrapar a jóvenes y adultos y se escuchaban tanto en fiestas familiares como en boliches. Francesc ingresó a la formación cuando tenía 18 años y fue el momento más fuerte en su carrera.

En su última visita a la Argentina, el catalán habló con Teleshow y reveló que él "siempre" fue "muy autoexigente". "He tenido también el síndrome del impostor”, le contó por entonces a la periodista Mariana Dahbar en los estudios de Infobae.

“Me ha acompañado quizás por la vorágine que arrastré desde jovencito, que todo funcionaba de entrada y fácilmente, y eso creó en mí la sensación de que siempre tenía que dar más porque la gente dudaba o exigía o no creía”, reveló en la charla en la que habló de las incertidumbres de los comienzos. Que no tardaron en volverse autoexigencia y una búsqueda casi implacable por la perfección.

Francesc dijo ser feliz en Loco Mía, pero no ocultó las maldades de la fama. “También ha sido un ancla que me ha mantenido en un lugar muy determinado y ha sido una lucha continua. Cualquier cosa era compararlo con eso. Y hasta encontrar una alternativa, pues han pasado 30 años”, bromeó sobre los dos momentos visibles de su trayectoria, al menos desde esta parte del mundo. “Después de Loco Mía saqué un disco como solista, Bendición, que estuvo muy bien y funcionaba muy bien, pero vivía de toda la sombra del grupo. Y una vez más tuve que huir porque el síndrome me perseguía”, aseguró.

“Ahí empecé un poquito el pensar ‘este es el final’. Y sí creo que lo mejor que le puede pasar a una historia, aunque sea 30 años después, es que tenga un final, bueno o malo, pero que tenga un final.