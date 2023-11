Jesica Cirio y Martín Insaurralde tomaron una decisión: cuánta plata deberán pagar

jueves, 23 de noviembre de 2023 00:00

Jesica Cirio y Martín Insaurralde no votaron en el balotaje presidencial, y por ello deberán pagar una multa de $50 cada uno.

La expareja decidió no exponerse públicamente a preguntas incómodas sobre la investigación por enriquecimiento ilícito que enfrenta el exintendente de Lomas de Zamora.

La multa por no votar en Argentina es de $50 y se puede pagar en el Banco Nación o de forma online con tarjeta de débito o crédito. La expareja prefirió no arriesgarse a un posible escrache y decidió no ir a votar.

Además, la modelo también estaría preocupada por otro tema. Su nuevo novio, Elías David Piccirillo, fue acusado por una ex de pedir dinero prestado y no devolverlo. Además, apareció un video en el que le gritan que es un estafador. Esta serie de sucesos también la habría llevado a pensar en un alejamiento mediático en Miami, donde viajaría con su hija de seis años.

La decisión de Jesica Cirio y Martín Insaurralde de no votar en el balotaje generó polémica. Algunos los criticaron por no cumplir con su deber cívico, mientras que otros los apoyaron por evitar exponerse a preguntas incómodas.