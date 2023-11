Eda y Serkan: avance del penúltimo capítulo

jueves, 23 de noviembre de 2023 00:00

Este jueves llega el penúltimo capítulo de Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe. La tira, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, llega a su fin este viernes y con esto el adiós a sus personajes y la historia con la que se atrapó a la audiencia.

En el capítulo que se verá este jueves, Eda (Hande Erçel) cursará el último mes del embarazo con muchas emociones encontradas y sensaciones que alteran su dinámica y la de Serkan (Kerem Bürsin). Ambos esperan su segundo hijo y en el medio los otros personajes también se enfrentan a nuevas experiencias.

Una de ellas será Aydan (Neslihan Yeldan) quien vivirá esta nueva etapa con una entrega absoluta a Kemal (Sinan Albayrak) con quien se acaba de casar. "Este lugar es un símbolo de nuestra relación. Espero que estemos juntos toda la vida, podamos beber te y continuar tomados de la mano", expresará la mujer.

Lejos de todo esto, Burak (Sinan Helvaci) sorprenderá a Melo (Elçin Afacan) para salir en la noche a ver una película o dar una vuelta en barco. Sin Embargo ella pondrá límites ante la duda de los sentimientos que pueda tener él para con ella.

"Burak, acabo de acordarme que estamos vigilando a Eda, esta noche me toca a mi y no puedo salir. Ultimamente he presionado mucho a Ayfer y está cansada", le expresará Melo al momento de rechazar la propuesta, sin embargo él tratará de entender qué le pasa a ella. "¿Te has dado cuenta que hace bastante no pasamos días juntos a solas?", le preguntará.

Mientras ellos definen los caminos que tomarán en sus vidas, Eda y Serkan vivirán intensamente los sueños y proyecciones con el nuevo bebé que viene en camino. "Sueño con tantas cosas hermosas para él. Tu has cambiado mi vida, me has dado todo lo que quería y lo mejor de todo es que hemos formado una familia", expresará Serkan.