Yanina Latorre durísima con Brieva y Brancatelli: "sos kirchnerista y te paga el Estado"

miércoles, 22 de noviembre de 2023 14:36

"Sos kirchnerista y te paga el Estado". Con esas palabras y sin tapujos, Yanina Latorre se expresó con duras palabras ante las críticas que escuchó de un determinado sector del periodismo contra Javier Milei. La panelista de El Observador no dudó en mostrar su malestar al escuchar a quienes dicen que se acabó todo con el nuevo gobierno.

"Este pelotudo de Dady Brieva", comenzó expresándose Latorre quien luego tomó las palabras que el ex Midachi le dijo a Cintia García en AM750 sobre que "es la primera vez que peligra la democracia".

"Amor no tenemos democracia hace muchos años. Estamos manejados por la Cámpora y por Cristina. Y acá deciden ellos. Acá nada", agregó Yanina para luego tomar otra frase que dijo el conductor de Peronismo para todos (C5N): "No es un eufemismo, acá peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo".

"¿Qué estás hablando?, ¡vos estás cerca de perderlo todo! porque no te va a contratar más nadie y no vas a ganar la fortuna que ganabas en la radio kirchnerista ni en los canales kirchneristas", lanzó Latorre y luego subrayó: "Van a perderlo todo los que viven del gobierno, de los impuestos nuestros. Tu mujer que trabaja de panelista y no tiene ningún talento de nada y la tienen contratada porque es la mujer de un kirchnerista. Y cuando vos chupas una p*** kirchneirsta, sos kirchnerista y te paga el Estado".

Latorre luego fulminó no sólo a Brieva sino a Diego Brancatelli quien en más de una ocasión se expresó a favor de las ideas del kirchnerismo: "¿Qué vamos a perder?. Nosotros vamos a recuperar nuestros impuestos que ojala se gasten en salud, en educación y en el gasto público y no en pagar sueldos al pedo en pautas para radios. Son millonarios los K, todos. Sos Brancatelli y ¿viajas cuántas veces al año? y eso que trabajas de panelista. Yo trabajo un montón pero los viajes me los garpa mi marido que es jugador de fútbol. Con el sueldo que tengo de panelista, y mirá que me va bastante mejor que ustedes, no puedo garpar todo lo que garpan ustedes".

Finalmente subrayó: "ustedes están por perder todo y por eso se quieren morir. Los argentinos ya perdieron: 140% de inflación, 50% de pobres. Regaló (Sergio Massa) nuestra guita a mansalva para que lo voten y no lo votaron. Triplicó el dólar en un minuto y nos endeudó. Un desastre".

"¿Qué vamos a perder Dady Brieva?, ¿lo que no tenemos? o vos vas a perder la pauta del Estado, amor", finalizó.