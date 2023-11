Jesica Cirio, preocupada por su novio: ex lo acusó de estafador y la investigan por enriquecimiento ilícito

miércoles, 22 de noviembre de 2023 00:00

Jesica Cirio atraviesa un momento personal complicado. Tras separarse de Martín Insaurralde, la modelo encontró el amor en Elías David Piccirillo, un empresario inmobiliario. Sin embargo, la felicidad de la pareja se vio truncada por una escandalosa versión que surgió en las últimas horas.

Una ex del joven lo acusó de estafador en el programa Gossip (NET). "Es increíble que haya hecho tanta fortuna en tan pocos años, es hiperinteligente, es imposible hacer tanta fortuna en tan poco tiempo", disparó. "Él no tenía recursos, viene de una familia muy humilde. La familia sigue siendo humilde, una clase muy trabajadora. Él tenía la costumbre de pedir plata y no devolverla", agregó.

A las declaraciones de la exnovia se sumó un video en el que un hombre lo trata de estafador y le pide que le devuelva su dinero. Todo esto tendría muy inquieta a la modelo, que ya padece bastante con la investigación por enriquecimiento ilícito que pesa sobre ella.

Según trascendió, Cirio estaría pensando en irse del país para empezar de cero al lado de su hija Chloe y su nuevo amor. Sin embargo, esta versión no está confirmada y la propia modelo aún no se ha expresado al respecto.

Por el momento, Cirio está enfocada en el bienestar de su hija, que cumplió 6 años a principios de noviembre, y su fiesta de egresados, ya que terminará el jardín. Además, se verá qué pasa con el ciclo dominguero que conduce en Telefe, La Peña de Morfi, ya que probablemente haya un receso de verano que -al menos- le permita disfrutar de unas vacaciones en alguna playa, como le gusta.