Traicionada: ¿cambia de horario este martes por Telefe?

martes, 21 de noviembre de 2023 00:00

Es una de las novelas turcas más fuerte de Telefe y que consigue muy buenas mediciones de audiencia cuando debe extenderse en la franja horaria. Traicionada, la ficción de las noches cuyo nombre original es Sadakatsiz, atrapa a los seguidores de la mano de una trama que conjuga el amor con la venganza y el drama.

La historia transita por estos días una nueva situación que se desprende de una infidelidad. Asya (Cansu Dere) se volvió a enamorar pero esta vez de un hombre casado, Aras (Berkay Ates). A diferencia de lo que le hizo Volkan (Caner Cindoruk) con Derin (Melis Sezen), ella se enamoró cuando Aras había perdido la memoria y no recordaba que estaba casado.

Lejos de esta trama, que atrapa y pone en el tapete un tema tan común como es la infidelidad, la tira cuenta con un elenco de gran nivel que se lleva muchos elogios en las redes. Por todo esto consigue buenos niveles de audiencia y es elegido por Telefe para ocupar la franja de la noche cuando debe competir con productos puntuales de otros canales como son los partidos de fútbol.

Eso precisamente es lo que podría ocurrir en la noche de este martes. Es que la Selección Argentina de Lionel Scaloni se medirá frente la de Brasil a las 21:30 horas por las Eliminatorias Sudamericanas y la pregunta de la audiencia es: ¿Telefe modificará su programación para que Got Talent las Semifinales no compita con el superclásico sudamericano?

En la grilla de programación que comparte la página oficial de Telefe no hay novedades de cambio de horario ni de una modificación. De esta forma, Got Talent iría a las 21:45 y Traicionada se daría a las 23:15. Sin embargo, como ya ocurrió en otras ocasiones, el cambio podría informarse a lo largo de la jornada de este martes.

Avance del capítulo de este martes

En el capítulo de este martes por Telefe, Volkan le aclarará a Leyla (Asli Orcan) que no dejará que le haga daño a Asya ni a Ali (Alp Akar). "Quiero que estés segura que no dejaré que la lastimes de ninguna forma", advertirá y le pedirá que se vaya y que no vuelva a molestarlo.

Por otro lado, Ali estallará en ira al ver que Aras le ha escrito unos textos a su madre. Tras esto romperá todo y decidirá irse de la casa y recurrir a su padre. "Lo odio, quisiera que desapareciera y nos deje en paz pero no se va. Dime por qué no se va", preguntará.

Más tarde la escena se trasladará a Londres para mostrar una promesa de Leyla a Aras: que se volverán a ver y ella no lo dejará en paz.