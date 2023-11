"Me acusan de...": el fuerte descargo de Mica Viciconte por su mudanza

martes, 21 de noviembre de 2023 00:00

Mica Viciconte está de mudanza con Fabián Cubero y su hijo Luca e Indiana Cubero, y salió a enfrentar críticas en redes sociales. La panelista de "Ariel en su salsa" se sintió ofendida y quiso responder.

En Historias de Instagram dejó dos mensajes contundentes. "Se viene de una semana de mucho cambio y estrés. Pero no quiero dejar de agradecer como siempre a cada una de las marcas que me acompañan y lo hacen muchas desde el día 1 y otras nuevas que apuestan y confían en mi trabajo. "Me están dando una mano enorme, mudarse es un cambio grande y también cosas que voy necesitando, siempre están. Gracias. Gracias", posteó.

Y resaltó la agresividad de los haters. "A veces recibo comentarios como tu vida es un canje? Y la verdad que digo qué feo leer esto porque a nadie perjudico. Mi trabajo en redes genera mucho trabajo y a veces si una marca me ofrece o yo necesito algo, por qué no ayudarnos entre ambos?", dijo.

También hizo una referencia a la economía actual, con un deseo: "Hoy está todo tan caro que a veces uno quisiera tener ese dinero para poder comprarlo y no se puede ya que tenemos otras prioridades. Ojalá todos podamos estar súper bien y ayudarnos entre todos".

¿Terminará su mudanza en paz?