"Lo que me duele": Darío Barassi y una confesión sobre su hija mayor

martes, 21 de noviembre de 2023 00:00

Darío Barassi está en San Juan, tras la muerte de su mamá Laura que atravesó un cáncer de páncreas. Sus restos fueron inhumados en la provincia y el conductor de "Ahora Caigo" estuvo con sus dos hermanos, familiares y amigos. A la vez, este lunes, un acontecimiento familiar totalmente opuesto tenía lugar en Buenos Aires y él, en constante contacto con sus fans, lo compartió.

"Dale Emilia, dale. Mi pequeña gigante artista hoy tiene concert y yo no voy a poder estar ahí. Lo que me duele. Ayer repasamos lo fundamental. 1- Disfrutar, 2- Sonreír, 3- Si me pierdo, copio al de al lado con sonrisa; 4- Recibir el aplauso, está ganado", publicó el también actor en Historias de Instagram con un breve video de la pequeña ensayando.

Luego, la mostró a plena sonrisa en el escenario con un colorido vestido. "Me cuentan que alguien lo dio todo, disfrutó un montón y la rompió toda!! Orgullosos a otro nivel!!!!", escribió.

Barassi es muy familiero y comparte parte de su cotidianidad con Emilia e Inés, dos nenas muy compinches y artistas. Ambas y su esposa Luli Gómez Centurión son sus pilares en este triste momento.

El adiós a su mamá

"Duele". Con esa palabra, Darío Barassi se refirió en un posteo al duro momento que le toca transitar por estas horas. Su mamá Laura murió este domingo tras luchar contra el cáncer. El entorno familiar del conductor confirmó la triste noticia y rápidamente las redes se colmaron con numerosos mensajes acompañando al actor sanjuanino en ese duro momento.

Si bien al principio Barassi se escudó en el silencio durante gran parte de la jornada de este domingo, en horas de la tarde, dejó un mensaje en las historias de su cuenta de Instagram. El conductor de ElTrece aseguró: "hasta el final cumpliendo tus deseos y voluntades. Te lo mereces viejita linda".

Horas más tarde, Darío escribió un conmovedor posteo y afirmó: "el país hoy está en una, pero lamentablemente yo estoy en otra. Finalmente pasó. Ese último suspiro, ese último beso, caricia, abrazo llegó. Duele, alivia y vuelve a doler".

Luego, sumó: "te nos fuiste viejita, ahí estábamos los 3 de siempre y el pilar de mujer que tengo al lado desplomados en un abrazo eterno sobre tu cuerpo".

"Anoche cuando volví a casa obviamente no podía dormirme, escuchaba esas últimas respiraciones exigidas tuyas mientras miraba por la ventana la única estrella que había en el cielo, y me puse a hacer la lista de lo que voy a extrañar de vos. Spoiler alert mucha cuestión gastro", agregó.

"Básicamente voy a extrañar tenerte, vieja linda. Hasta siempre viejita mía. Sigo escuchando esa respiración, ya no tan exigida, sino más placentera", cerró.