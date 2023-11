Eda y Serkan: avance del capítulo de este martes

martes, 21 de noviembre de 2023 00:00

Eda y Serkan: ¿será que es amor? transita su última semana en la pantalla de Telefe y con esto la despedida ya es inminente. La historia del seductor arquitecto y la atractiva florista está por llegar a su fin con la llegada al mundo de un nuevo integrante de la familia Bolat-Yildiz.

En el capítulo que se vio este lunes, Serkan (Kerem Bürsin) está cada vez más obsesionado con la llegada de ese nuevo miembro de la familia. Si bien quiere saber si es nena o nene, la promesa con Eda (Hande Erçel) hace que eso se dilate. Sin embargo sus miedos por la salud de su esposa y de su bebé lo hace cada más absorbente de los dos.

En el episodio de este martes, Eda recibirá un llamado de su ginecólogo que le advertirá que ya no podrá seguir atendiéndola y acompañándola en el periodo de gestación. "Ya no puedo seguir atendiéndola", comenzará explicando el doctor.

Luego le advertirá que no puede "continuar debido a su esposo. He estado sobrellevando sus continuas llamadas y preguntas tontas. Su esposo intentó sobornarme". Tras estas palabras ella estallará de ira al ver la obsesión que alcanzó él. "Serkan intentaste sobornar al doctor para que diga que no puedo trabajar. ¡Cómo pudiste hacerlo!", lanzará Eda notoriamente molesta.

Por otro lado, Kaan encontrará el anillo de compromiso de Aydan (Neslihan Yeldan) y se lo regalará a Kiraz para jugar. La nena lo dejará entre sus pinturitas mientras ambos se divierten sin saber que su abuela se desesperará al no encontrarlo.

"Ayer dejé acá la azortija que me regaló mi madre y ya no está", dirá entre lágrimas Aydan poniendo en alerta a Kemal (Sinan Albayrak), quien rápidamente reaccionará con su madre para buscarlo.