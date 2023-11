Traicionada: avance del capítulo de este lunes

lunes, 20 de noviembre de 2023 00:00

Momentos muy tensos y dramáticos se desarrollarán en Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita un momento de máxima tensión con la salud de uno de sus personajes en vilo y el compromiso de Asya (Cansu Dere) de ayudarla.

En el capítulo de este lunes, Derin (Melis Sezen) se reunirá con Aras (Berkay Ates) y le explicará cómo fue que cayó en la trampa de Leyla (Asli Orcan). La esposa de Volkan (Caner Cindoruk) le aclarará que fue engañada y que no quería perjudicarlo. "Entiendo que estés enojado pero no quería que las cosas ocurrieran así", señalará.

Luego detallará: "Leyla me engañó. Me dijo que esto la ayudaría a divorciarse, para dividirse tu fortuna y también tus propiedades. Dijo que no la querías lo suficiente, dijo que necesitaba el dinero y que se merecía más. La forma de lograrlo era negarte el divorcio y probar que la engañabas para luego divorciarse por su parte".

Más tarde, Derin y Aras compartirán un evento y allí él le aclarará que no le ha contado nada, todavía, a Volkan pero que eso tendrá su precio y buscará algo para que ella haga, así justifica el silencio.

Sobre todo lo ocurrido, Derin se reunirá con Leyla y le recriminará haberla llevado a un terreno complejo de mentiras. "¡Que te crees, quien te crees para haberme engañado!. Llegaste, me pediste ayuda para poderte divorciar pero desde un principio me engañaste porque tenías otros planes y decidiste traicionarme", apuntará.

"¿Qué pensaste Derin? creíste que todo esto era para tu beneficio", responderá Leyla.

Por otro lado, Derya (Özge Özder) hablará con Bahar (Yeliz Kuvanci) y Melih (Ali Il) y les darán una mala noticia. La chica transita un embarazo complicado ya que se ha detectado que tiene hipertensión pulmonar. Esto podría poner en riesgo su vida si no se lo trata. "Se que esta información es cruda y técnica. Si tienes alguna duda ven con nosotras y podremos responderte todo lo que tu quieras", agregará la doctora.

Precisamente eso es lo que más tarde Asya le contará a Volkan en privado. "Si los resultados son negativos, en las siguientes pruebas específicas deberá tomar una difícil situación. Si su embarazo no se interrumpe estaría en riesgo su vida", apuntará.