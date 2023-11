Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 20 de noviembre de 2023 00:00

Secretos y la maldad latente. Así avanzará esta semana Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La historia sacude con Akif (Celil Nalçakan) que vuelve al ruedo empresarial con el fin de dar el batacazo y con Sarp (Atakan Özkaya) que generará un gran dolor a los hermanos Eren.

En el capítulo de este lunes, Suzan (Ahu Yagtu) se verá sorprendido por cómo su esposo se convirtió en administrador del club en el que Nebahat (Simge Selçuk) es dueña. Allí Akif armó un torneo de tenes. "Pretendo recuperar todo el tiempo que he perdido. A partir de ahora iré adelante, no me detendré", expresará.

Luego aclarará que lo organizó para que sea rápido pero sobre todo le de ganancias, si se vuelve rentable. "Como puedes ver no hay cuota de inscripción al torneo pero mi plan es pedirlo a los clientes. Lo que me den irá directo a mis bolsillos, no hay cláusula que lo impida. Además Nebahat no sabe nada y no tienen por qué enterarse", agregará.

Por otro lado, Sarp y Yasmin (Eylül Kandemir) buscarán la forma de volver a engañar a los hermanos Eren para que fracasen pero esta vez en el rendimiento académico. En este contexto, Sarp le pedirá a su hermana que la ayude a presentar las tareas de matemática pero la chica se lo negará: "mis tareas son sagradas para mi, lo sabes. Lo lamento. Pero si quieres puedo tratar de explicarte.".

En este contexto, la chica confesará que tiene miedo a tener problemas por la mala maniobra que están haciendo en contra de Ömer y Asiye. "¿Crees que notarán lo que hicimos con los libros?. Como descubrieron nuestro plan sobre el ajedrez no estoy tranquila", confesará Yasmin. Ante esto, Sarp destacará: "estoy ansioso por ver sus caras mañana cuando nos pidan las tareas". "Yo también, disfrutaré la venganza", lanzará la joven.

Lejos de todo esto, Akif se vengará del padre de Tolga (Berk Ali Çatal) y lo sacará a los empujones del restaurante de Nebahat. Para ello se escudará en que no quiere hombres que golpeen a sus hijos en el local. "Maldita basura, ¿qué clase de persona inmoral eres?. Escuchame bien maldita escoria... ¿como que mandaste a tu propio hijo al hospital?. Eres un abusivo. ¡Seguridad! saquen a este hombre del lugar. Que no se acerque a este lugar, si lo vuelvo a ver los echaré".

Tras esto, el padre de Tolga amenazará: "van a pagar por lo que me hicieron. Voy a hacer que clausuren al lugar para siempre. Todos ustedes van a perder sus trabajos para siempre. Se van a arrepentir".