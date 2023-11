"A cuidarse": la polémica reacción de Lali Espósito

lunes, 20 de noviembre de 2023 00:00

Este domingo, se vivió una jornada electoral decisiva en la que Javier Milei se impuso en las elecciones nacionales de segunda vuelta con comodidad. Esta decisión fue tomada con alegría por una gran parte de la sociedad, pero otros decidieron demostrar su rechazo en las redes sociales.

Una de las artistas que criticó fuertemente al presidente electo fue Lali Espósito, que marcó su postura y aseguró que estaba atemorizada. Este domingo, la joven, no dudó en ponerle "me gusta" a la publicación de un seguidor en la red X. "A cuidarse mucho amiguitos y a cuidar de los que más lo necesiten. Siempre juntos", fue el mensaje que la artista sumó en su lista de "me gustas".

Vale destacar que el pasado 13 de agosto, cuando Milei también había tenido grandes resultados en las PASO 2023, la autora de Disciplina ya advirtió que no coincidía para nada con el líder de la Libertad Avanza.

Lali cuenta con una amplia trayectoria y cuenta con millones de seguidores en las redes sociales, que gran parte compartió su postura.