Traicionada: avance del capítulo de este jueves

jueves, 2 de noviembre de 2023 00:26

Con sorpresas y revelaciones impensadas. Así avanza Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe, cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita momentos intensos entorno a Asya (Cansu Dere) y el nuevo hombre que entró a su vida, Aras (Berkay Ates).

Hasta el momento, ella no sabe quién es y todo en torno a él es una incógnita. La policía no logró detectar sus huellas digitales y las sospechas están entorno a que sea un delincuente. De manera paralela, un hombre está muy interesado en no perderle pisada y saber cada movimiento que él hace. Se trata de Kadir (Safak Baskaya) quien buscará conquistar a Derya (Özge Özder) para así obtener la mayor información de Aras sin que nadie lo sepa.

En el capítulo de este jueves, Aras recordará los minutos previos al accidente de tránsito. Algunas imágenes que parecerán desordenadas llegarán a su mente y él buscará la forma de ordenarlas. Para ello le pedirá ayuda a la doctora.

"Necesito regresar a ese lugar", le pedirá a Asya, sabiendo que la policía les pidió que no salga del hospital hasta tanto se sepa bien quién es. "Olvídate lo que escuchaste de ese policía. Por favor, ayúdame", agregará el hombre. Tras esto, ella accederá al pedido.

Juntos irán a la ruta, a la altura del bosque, donde sucedió el vuelco. En ese momento recordará que segundos antes del hecho, estaba hablando por teléfono con alguien. "El teléfono lo lancé por la ventana, porque estaba enojado", le confesará.

Más tarde, Derin (Melis Sezen) y Volkan (Caner Cindoruk) coincidirán en el mismo lugar donde Asya y Aras se encuentran. En ese momento ella lo reconocerá de unos años antes que compartieron una misma cena en Londres. Pero él no sabe quién es ella y se lo hará saber. "Querida, él no recuerda porque tuvo un accidente y perdió la memoria", le aclarará Volkan.

Tras esto, él se sentirá mal físicamente y se lo hará saber a Asya.