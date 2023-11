La Corte desestimó un recurso de Lotocki contra la inhabilitación para ejercer la medicina

jueves, 2 de noviembre de 2023 18:57

La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de Aníbal Lotocki contra la sentencia que declaró su inhabilitación para ejercer la profesión de médico tras haber sido condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves, informaron fuentes judiciales.



En 2022 Lotocki fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de la Capital Federal a la pena de cuatro años de prisión, y cinco de inhabilitación especial para ejercer la medicina, como autor del delito de lesiones graves reiteradas en cuatro hechos, pero lo absolvió por el delito de estafa.



La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional revocó uno de los puntos de la sentencia de condena y le impuso "la inhabilitación para ejercer la profesión de médico, con carácter cautelar, hasta tanto se resuelva de forma definitiva su situación en esta causa".



Fue contra esta decisión que la defensa particular de Lotocki interpuso un recurso extraordinario que fue declarado inadmisible, por lo que motivó la presentación de una queja ante la Corte Suprema.



El máximo tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo por no haber dado cumplimiento al recaudo establecido en el art. 7°, inciso c, del reglamento aprobado por la acordada 4/2007, destacó Noticias Argentinas.

La detención

El pasado 18 de octubre, y tras una orden de detención emitida, finalmente se entregó a la justicia el médico Aníbal Lotocki en una dependencia de la Policía Federal de la ciudad de La Plata.

La Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, había ordenado la detención de Lotocki en una de las causas que se lo investiga por presunta mala praxis.

Según se conoció, se trata del mismo tribunal que en la investigación por la muerte del empresario Rodolfo Cristian Zárate, había procesado a Lotocki por homicidio simple con dolo eventual. La demanda la había presentado Raphael Dufort, productor uruguayo, luego de que se determinara la excarcelación del médico.

Ahora, los jueces Hernán Martín López, Marcelo Lucini e Ignacio Rodríguez Varela determinaron que “el beneficio otrora concedido debe ser revocado, pues evidentemente novedosas circunstancias ameritan un nuevo análisis”.

“En consecuencia se impone la detención del imputado como recaudo imprescindible para asegurar su sujeción al proceso”, agrega el fallo.