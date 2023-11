Todo por mi hogar: revuelo ante la posible salida del personaje Asiye de la ficción

domingo, 19 de noviembre de 2023 00:00

Una noticia revolucionó esta semana a los seguidores de Todo por mi hogar en Turquía. La novela, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita su Cuarta Temporada en aquel país y de la mano de ésta se fueron dando muchas sorpresas.

Sin dudas la más importante llegó de la mano de la salida de uno de los personajes más fuerte de la tira: Dork (Onur Seyit Yaran). Sin embargo dejó la ilusión a los fans de que puede llegar a darse alguna sorpresa más adelante. Vale destacar que estas escenas se verán recién en Argentina en el 2024 porque Telefe recién empezó a emitir la Tercera Temporada.

Con la salida de este personaje, el rating en Turquía comenzó a descender notoriamente y recibió decenas de críticas de los seguidores. Pero de igual manera se sigue manteniendo entre las producciones más vistas en Turquía. En todo este contexto, una noticia llamó la atención del fandom en las últimas semanas.

"¿Su Burcu Yazgi dejará la serie de los hermanos Eren?", se preguntó la prensa turca a partir de una información que trascendió. Según el portal turco Ordu Yorum, "recientemente se ha afirmado en las redes sociales y en algunos sitios web que la actriz dejará la serie en la nueva temporada para dedicarse tiempo a sí mismo y centrarse en nuevos proyectos. Sin embargo, no se ha confirmado la exactitud de estas afirmaciones".

En otro tramo de la nota, el portal de noticias turco aclaró que "no hubo ninguna declaración oficial sobre el tema por parte de Su Burcu Yazgi Coskun ni del productor de la serie NG Medya. Por tanto, aún no se sabe si el actor dejará la serie o no".

Si bien el personaje que ella interpreta, Asiye, ha hecho una gran contribución a toda la serie, con la salida de su co-protagonista, Doruk, su figura se vino abajo. Paralelamente centró su fuerza el personaje de Ömer (Yigit Koçak) quien terminó siendo la figura principal de la novela junto a Süsen (Lizge Cömert).

En todo este contexto, la prensa turca no descartó que sea verdad el rumo: "es posible que la actriz quiera volcarse hacia nuevos proyectos. En este caso, aumenta la posibilidad de que abandone la serie".