"Llega a mi camarín y me dice...": la sorpresiva confesión de Juana Viale

domingo, 19 de noviembre de 2023 18:38

Juana Viale y Jimena Monteverde protagonizaron un divertido momento en el programa de ElTrece. Lo cierto es que la conductora de "Almorzando con Juana" reveló cómo es la relación entre ambas, ya que durante varias semanas aseguraron que no todo marcha de la mejor manera entre ellas.

La famosa destacó que “hoy te voy a tratar bien porque después me dicen que te trato muy mal”. La chef no dudó en responderle y afirmó que no es responsabilidad de ella todas las cosas que se dicen y resaltó: "estás quemada desde hace años”.

Ante esta acusación, Viale hizo una confesión y sorprendió a todos los invitados del programa. “Voy a confesar esto. Ella llega a mi camarín todos los domingos a la mañana y me dice “¿Qué haces,?", subrayó. Y agregó que la chef es testigo que en muchas oportunidades es testigo de que llega agotada.

Las famosas aseguraron que hay mucha confianza entre ellas y que tienen una gran relación, además desmintieron todos los rumores de pelea. “Nosotras nos amamos”, destacaron y cerraron el momento con un abrazo.