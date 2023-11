Quién era Ana, la joven que murió en el show de Taylor Swift

sábado, 18 de noviembre de 2023 21:10

Ana Benevides, una estudiante de Psicología en la Universidad Federal de Rondonópolis, había asistido al concierto de la cantante, parte de su gira Eras Tour. La joven de 23 años falleció durante el recital de Taylor Swift en Río de Janeiro, Brasil, debido a un golpe de calor en condiciones climáticas extremas.

En este contexto, fueron muchos los fanáticos que quedaron sorprendidos con el hecho y dedicaron emotivas palabras en las redes sociales. También, sus amistades no demoraron en dejar sus dedicatorias la inesperada noticia que conmovió a todos.

Thiago Guito, mejor amigo de Ana Benevides, la joven de 23 años la despidió con un emotivo mensaje en las redes sociales.

"Simplemente no puedo creer que no estés más aquí. No puedo aceptarlo. Conversamos sobre este show tantas veces, y como quería estar contigo. Estoy tan triste que no sé qué hacer. Eras una de mis amigas más antiguas. Por tanto tiempo, y ahora en adelante, solo en las memorias! Espero que estés bien ahora. Descansa!", fueron las palabras del joven.

Desde el portal informativo Noticias Argentinas revelaron que la causa de muerte de la joven fue un paro cardíaco provocado por deshidratación.