Fátima Florez tomó una contundente decisión y sorprendió a todos

sábado, 18 de noviembre de 2023 00:00

La expareja de Fátima Florez, Norberto Marcos, brindó una entrevista televisiva y sorprendió a todos con sus declaraciones. El hombre se mostró angustiado tras revelar que no tiene ningún tipo de comunicación con la reconocida artista.

Vale destacar que Fátima blanqueó su romance con Javier Milei hace unos meses y desde ese momento se mostraron todo el tiempo juntos. En este contexto, Nolberto afirmó que la única manera que tiene para comunicarse con la mujer es mediante abogados.

“Nos cortaron el diálogo", afirmó el ex representante de la famosa en A la tarde. Y agregó que "yo no veía el problema de porqué no nos podíamos comunicar. Los teléfonos los manejan otras personas. Intervienen personas que la encofran”.

Por su parte, Fátima transita uno de sus mejores momentos en el ámbito laboral y sentimental. La artista sigue adelante con su faceta de imitadora en el Bailando 2023 y no brindó declaraciones sobre la actitud que habría tomado con su expareja.