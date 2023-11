Traicionada: la nueva apuesta de Asya y una decisión que lo cambiará todo

viernes, 17 de noviembre de 2023 00:00

Traicionada es la apuesta fuerte que hoy tiene Telefe cada una de las noches. Si bien tres días a la semana comparte el prime time con Got Talent, la ficción turca cada vez ocupa más espacio impulsado por la aceptación del público.

La trama ahora transita el primer quiebre de la historia en la Segunda Temporada que va de la mano de una nueva decisión que tomó su protagonista, Asya Yilmaz (Cansu Dere). La doctora decidió apostar a su corazón cuando Aras (Berkay Ates) le confirmó que empezó a tramitar el divorcio de Leyla (Asli Orcan). Sin embargo él no sabe cuáles son las verdaderas intenciones de ella.

En el capítulo XL que se vio este jueves, Aras volvió de Londres con un perfil que nadie conocía: el de un empresario poderoso. Este hombre es quien saldó la deuda del hospital donde trabaja Asya con la condición de que ella ascendiera a jefa general del nosocomio. Eso se lo pidió a la fundación y la máxima autoridad accedió al pedido que luego le trasladó a ella.

Pero el regreso de Aras desde Londres a Estambul se dio en otro contexto: para reconquistar a Asya. Y a diferencia de lo que muchos creían, ella aceptó el desafío. "Viniste porque me amas como yo te amo", le expresó él al momento del reencuentro. Luego agregó: "sólo faltan 4 días para deslindarme de esta responsabilidad. Es hasta el viernes y después podré gritar que te amo", expresó.

En todo este contexto, Asya aceptó la nueva apuesta y abrió su corazón a Aras. Sin embargo, en el capítulo que se verá este viernes, deberá tomar una decisión clave en la relación. Es que Leyla, con ayuda de Derin (Melis Sezen) tiene las fotos que muestran la infidelidad de Aras con Asya y eso puede convertirse en el impedimento para no divorciarse. Por eso, Asya deberá tomar una decisión que podría cambiarlo todo.

Lejos de todo esto, Volkan (Caner Cindoruk) se reunirá en un bar con Aras para hablar. Allí, él se enterará que Derin conocía a Aras desde mucho antes de tener el accidente, cuando viajó a Londres. "Ella no te dijo que me conocía y tampoco le dijo a Asya que me conocía para evitar que nos separemos", expresará.

Con esta información Volkan irá a la casa de Derin y la increpará por su silencio: "Escuché que conocías a Aras desde Londres. Quería saber si disfrutas jugar con los demás... es parte de tu naturaleza porque estás loca".

¿Qué ocurrirá ahora? habrá que ver los capítulos que vienen y qué decisión tomará Asya.