Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 17 de noviembre de 2023 00:00

Un nuevo secreto y la maldad merodeando los pasillos del colegio Atamal. Así avanza Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza con una trama apasionante que mantiene cautiva a la audiencia pero también con gandes sorpresas.

En el capítulo de este jueves, Ömer indagó sobre su pasado y se animó a preguntarle a su madre si Ahmet (Kaan Çakir) es su verdadero padre. Paralelamente Suzan (Ahu Yagtu) se quedó sin trabajo tras un fuerte cruce con Nebahat (Simge Selçuk).

En el episodio que se verá este viernes por Telefe, Nebahat llamará por teléfono a Suzan para pedirle que vuelva a trabajar. "Me echaste de tu casa y creí que me habías despedido", expresará la morocha pero la rubia le aclarará: "no Suzan, es un mal entendido. ¿Por qué te iba a despedir?. Has hecho un buen trabajo. Presentate mañana, eres mi única amiga. Tengo muchas cosas que contarte".

Tras esta conversación, Suzan se verá desconcertada porque no entiende el cambio de humor de quien por mucho tiempo fue su amiga. Ahora Nebahat quienes tenerla nuevamente cerca. "No se que pasó", expresará Suzan a su esposo Akif (Celil Nalçakan). Ante esto, él se llenará de alegría. "A ya encontré mi nuevo trabajo... me acabas de levantar el ánimo", dirá el hombre.

Lejos de todo esto, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) tendrá un fuerte cruce con Gönul (Evrim Dogan) quien verá cómo la ex de Orhan (Cüneyt Mete) hace el mínimo esfuerzo para comprar las verduras escudada en su embarazo. "Que mal que algunas personas usen su condición para aprovecharse de otros", lanzará Gönul.

Ante estas palabras, Sengül se defenderá: "el hombre que dices que es tu marido fue mio durante 20 años y no fuiste capaz de tener un poco de piedad. No te importó tener un bebé en mi vientre. Eres una mujer cruel y tendrás lo que mereces". Tras esto, Gönul doblará la respuesta: "Orhan no tiene nada que hacer con una mujer tan pobre como tú... tengo belleza, un negocio propio que administro, una buena educación, soy una mujer visionera que ha viajado. ¿Tu tienes un título?, ¿estudiaste? de seguro ni terminaste la primaria".

Por otro lado, Yasmin (Eylül Kandemir) planea junto con Sarp (Atakan Özkaya) ganar la partida de ajedrez ante Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun). Para ello le colocará un somnífero en el agua que la chica Eren tomará. "No tiene efectos secundarios, sólo garantizará mi victoria", lanzará la chica a su hermano. Sin embargo ninguno advertirá que a pocos metros está viendo toda la maniobra Tolga (Berk Ali Çatal) que no se quedará en silencio.