Eda y Serkan: avance del capítulo de este viernes

viernes, 17 de noviembre de 2023 00:00

Eda y Serkan: ¿será que es amor? va camino al final. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, transita sus últimos capítulos y con estos, la historia de Eda (Hande Ercel) y Serkan (Keren Bürsin) transitan momentos en los que el amor es el verdadero protagonista.

En el capítulo de este jueves, Serkan llevó a Eda a la nueva casa que él construyó para compartir juntos el nuevo camino que les tocará transitar junto a Kiraz y al bebé que viene en camino. La imponente vivienda fue ideada por él pero pensando en cada detalle que ella expresó cuando ambos eran novios. De esta forma, la armonía los abraza pero no así a la familia de ambos que están enredado de confusiones y malos entendidos.

En el episodio que se verá este viernes por Telefe, llegará a la historia la madre de Kemal (Sinan Albayrak) quien conocerá a Aydan (Neslihan Yeldan), a su familia y amigos. Allí estarán todos entorno a la mesa y se convertirá en el momento especial para dar una linda noticia. "Aydan y yo vamos a casarnos", lanzará Kemal sorprendiendo no sólo a su madre sin también a Serkan que no sabía nada. "Me hubiera gustado que me dieras la noticia de forma oportuna", lanzará el chico Bolat.

Luego, Kemal agregará: "es importante hablar con la verdad y decir las cosas claramente. No es sólo el matrimonio, ya constituimos una familia compuesta por tres personas". Ante esto, la madre del hombre creerá que Aydan está embarazada pero ella lo negará. Sin embargo todos los demás no mostrarán sorpresas y aclararán: "ya todos lo saben".

Ante todo esto, Aydan aclarará que ella no es la embarazada y las confusiones que estaban ocultas saldrán todas a la luz. El supuesto embarazo de Piril, el tratamiento por depresión de Eda y el amorío de ella con otro hombre serán algunos de los malos entendidos que se cruzarán. Pero todo será negado por ella y los dardos apuntarán a Erdem (Sarp Bozkurt). A partir de esto, la verdad saldrá a la luz.