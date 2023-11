"Vos sabés": Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, nuevamente cerca

jueves, 16 de noviembre de 2023 20:07

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio reaparecieron juntos en un compinche video, mientras visitaban un local comercial en el que realizaban una visita. En ello, volvieron a hablar de Gran Hermano y del nuevo rol de Julieta.

Marcos tomó el rol de entrevistador y le preguntó cómo se imagina en el debate de "Gran Hermano". "Me voy a llevar rebien con Sol Pérez pero con Gastón Trezeguet ya hay pica", dijo ella. Mientras que en otra pregunta, le consultó por su trago favorito: "Vos sabés. ¿Cuál puede ser?", apuró y él se sorprendió.

"¿La Caipirinha?", respondió Marcos y ella, lo corrigió: "la caipiroska". "¡Es lo mismo!", se defendió el Primo. ¿Seguirán mostrándose juntos?

Vale recordar que Coty Romero confesó que se dio un apasionado beso con Marcos; algo que él negó. A todo ello, Julieta le habría cuestionado el hecho y la correntina salió a incendiarla.

Pica con Coty

Coty Romero, Juli Poggio y Marcos Ginocchio son los protagonistas de un particular "Besogate" que no deja de sumar capítulos. La correntina hizo picantes declaraciones sobre la actriz, quien habría preguntado insistentemente si hubo romance con el ganador de Gran Hermano.

“Yo siempre tuve intenciones de que esté todo bien. Nunca hice nada como para que ella se moleste de nuevo. Pero sí me di cuenta que se ve que nunca terminó de tener ese sentimiento, como el mío de "che, ya está", dijo la correntina a Socios del Espectáculo (ElTrece).

Señaló que Poggio cambió de actitud con ella . “Antes sí me había mandado mensajes super lindos. Pero después me di cuenta, cuando pasó obviamente lo de Marcos, que cambió. En ningún momento hice algo para lastimarla a ella, porque yo no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. No sabía, no sé todavía si ella tuvo algo con él o no”, dijo filosa.

En ello, destacó que sí cree que Poggio y el Primo tuvieron un romance.“Y sí, porque si me preguntó fue por algo, obviamente, pero ya está. Tampoco me puedo hacer cargo yo de algo que no se sabía. Y que también somos jóvenes, estábamos en un after, sucedió y lo conté como a modo de joda en el streaming. Después, me di cuenta que causó un montón de revuelo, pero ahí cuando ella me escribió, yo le conté la verdad, no le iba a mentir pero sí después le habían preguntado, no me acuerdo y ella como que dijo "no, siento que está mintiendo". Eso fue lo que a mí me generó: ‘Pero, ¿para qué me preguntas entonces?”.