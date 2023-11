Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 16 de noviembre de 2023 00:00

Algo que parecía un secreto y se trataba de guardar de esa forma, saldrá a la luz en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos de máxima tensión con Ahmet (Kaan Çakir) sabiendo que Ömer (Yigit Koçak) es su hijo pero teniendo un gran rechazo por éste. La ambición y el deseo de tener toda la fortuna para su familia, no le permiten incorporar a otro hijo en su vida.

En el capítulo de este miércoles, Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) se enteró que el nuevo dueño del colegio Ataman es Ahmet Yilmaz. Al escuchar eso se dio cuenta que es el mismo nombre y apellido que el padre de Ömer. A su vez trajo a la memoria aquel día que con su primo buscaron en internet aquella persona para contactarlo y así conocerlo. Sin embargo, nunca imaginó que fuera el hijo de Sevgi (Yildiz Kültür), la mujer a la que le dicen tía pero que en realidad sería la abuela del chico.

En el capítulo de este jueves, Ömer irá a buscar a su madre para hacerle una consulta por una duda que le está dando vuelta en la cabeza y no sabe si está equivocado o no. El joven se sentará con Suzan (Ahu Yagtu) y con voz titubeante introducirá al tema pero sin que nadie lo escuche.

"Noté algo. Tía Sevgi, lo que hizo por mi, por nosotros. No lo sé, antes tal vez no lo sospeché. Pero por qué una persona se acerca a otra para hacerle el bien. Debe haber un motivo más grande, no se si con quererlo es suficiente", comenzará expresando el chico Eren a su madre.

Luego irá al grano y sin más rodeo buscará que ella le conteste la gran duda que lo perturba. "¿El nombre de mi padre es Ahmet Yilmaz?. Una vez me dijiste que lo era. El nombre del hijo de tía Sevgi es Ahmet, Ahmet Yilmaz", preguntará.

Por otro lado, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) irá entusiasmada a cenar con Orhan (Cüneyt Mete) pero se sorprenderá cuando vea que él no está sólo a la mesa. A su lado está su esposa Gönul (Evrim Dogan) y ante esta escena, la mujer reaccionará de una forma que sorprenderá a todos.