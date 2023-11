El video íntimo hot de Flor Vigna le habría traído problemas a Luciano Castro

jueves, 16 de noviembre de 2023 00:00

Flor Vigna usó su cuenta de Instagram para subir un video íntimo hot junto a su pareja, el actor Luciano Castro, que después se arrepintió y borró. En las imágenes se ve a ambos mirando a la pantalla del celular mientras él la toca por debajo de la ropa.

Eso habría desatado una interna familiar ya que según, se difundió, la ex mujer de Castro, Sabrina Rojas, les pidió considerar ese tipo de acciones por los hijos de ambos.

“Sabrina no se come el caramelito de que haya sido una cuestión inocente, sino una provocación”, aseguraron en Entrometidos (Net TV).

“De esto se puede deducir que a Flor Luciano no le importa. Es un trofeo. Si te importa alguien, lo cuidás. Me da la sensación de que él está enamorado y ella está caliente”, agregaron.

“A mí me pareció un montón. Eso que publicó es viejo, es de cuando estaban juntos en la obra El Divorcio. Yo no creo que ella haya subido eso porque se equivocó. Flor es muy de subir cosas viejas porque a veces sube cosas de mis hijos que pasaron hace tres meses como si fuese actual”, aseguró anteriormente en LAM (América), Rojas.

“Estaría bueno que Flor tenga como consideración que hay dos niños y no está bueno. Que piense que hay dos niños que no sé si está bueno que vean a su papá ponerle las manos en sus partes íntimas. También, ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita”, agregó.