Video: así fue el tenso momento en el que Julieta Poggio fue pateada por un caballo

miércoles, 15 de noviembre de 2023 16:43

Julieta Poggio viajó a Tucumán por cuestiones laborales, pero aprovechó la estadía para recorrer la provincia junto a su madre y conocer algunos lugares típicos. La finalista de Gran Hermano capturó en fotos y videos su recorrido por Tafí del Valle y compartió varias postales en sus redes sociales.

La modelo y actriz se acercó a un caballo para acariciarlo, pero el animal le jugó una mala pasada y le pegó una terrible patada. Después se asustó y se alejó de ella.

“No están preparados para el siguiente video”, anunció Julieta, que se tomó el episodio con humor. “Por suerte, muy aesthetic. El campo es lo mío”, comentó.

La que se lleva bien con el campo es Julieta Poggio. pic.twitter.com/HJxSHRq2NA — Real Time (@RealTimeRating) November 14, 2023

Entre los comentarios de sus seguidores se destacaban varios que decían que el caballo es “Team Coty”, por las diferencias que existen entre las dos ex concursantes de Gran Hermano y el reciente entredicho por un supuesto beso entre Coty Romero y Marcos Ginocchio.

"A mí me parece un poco raro todo. Lo conozco mucho al Primo y no lo veo haciendo eso en un after. Tampoco yo voy a decir que es cien por ciento mentira. Cada uno tendrá su versión, pero bueno, Coty quizás siempre busca que se hable de ella. Hizo un camino distinto al mío. Eso está bien igual. No lo juzgo para nada, hay mucha gente que hizo ese camino", dijo Julieta.

Coty, picante como siempre, no se quedó callada: "No sé, yo me siento re bien. Estoy muy orgullosa, a mí me empodera esto, a ella capaz le empodera eso y nadie tiene por qué decirte qué te tiene qué empoderar y qué no, porque son dos cosas completamente honestas. Aparte yo elegí este camino y a mí me gusta esto. Es un poco tonto por ahí decir uy es camino no me gusta, si el día de mañana podés estar ahí. Entonces, tenés que pensar un poquito y no escupir para arriba".