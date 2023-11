Nuevo round entre Coty Romero y Juli Poggio: "no hay que escupir para arriba"

martes, 14 de noviembre de 2023 16:10

Coty Romero, Juli Poggio y Marcos Ginocchio son los protagonistas de un particular "Besogate" que no deja de sumar capítulos. La correntina hizo picantes declaraciones sobre la actriz, quien habría preguntado insistentemente si hubo romance con el ganador de Gran Hermano.

“Yo siempre tuve intenciones de que esté todo bien. Nunca hice nada como para que ella se moleste de nuevo. Pero sí me di cuenta que se ve que nunca terminó de tener ese sentimiento, como el mío de "che, ya está", dijo la correntina a Socios del Espectáculo (ElTrece).

Señaló que Poggio cambió de actitud con ella . “Antes sí me había mandado mensajes super lindos. Pero después me di cuenta, cuando pasó obviamente lo de Marcos, que cambió. En ningún momento hice algo para lastimarla a ella, porque yo no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. No sabía, no sé todavía si ella tuvo algo con él o no”, dijo filosa.

En ello, destacó que sí cree que Poggio y el Primo tuvieron un romance.“Y sí, porque si me preguntó fue por algo, obviamente, pero ya está. Tampoco me puedo hacer cargo yo de algo que no se sabía. Y que también somos jóvenes, estábamos en un after, sucedió y lo conté como a modo de joda en el streaming. Después, me di cuenta que causó un montón de revuelo, pero ahí cuando ella me escribió, yo le conté la verdad, no le iba a mentir pero sí después le habían preguntado, no me acuerdo y ella como que dijo "no, siento que está mintiendo". Eso fue lo que a mí me generó: ‘Pero, ¿para qué me preguntas entonces?”.

Coty, que avanza en el Bailando (América TV) se diferenció de la actriz: “Aparte, yo elegí este camino y a mí me gusta esto. Es un poco tonto por ahí decir: "uy, ese camino no me gusta, si el día de mañana podes estar ahí". Entonces, hay que pensar un poquito de no escupir para arriba”.