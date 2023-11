"No tengo relación con...": Alex Caniggia sorprendió a todos con sus declaraciones

martes, 14 de noviembre de 2023 20:32

Alex Caniggia volvió a la Argentina, tras haber sido expulsado de Gran Hermano VIP en España por una pelea con otro de los participantes. Vale destacar que estuvo alejado de su familia por varios meses y en cada una de las emisiones del programa, demostraba que extrañaba a su esposa e hija.

Antes de encontrarse con su familia el joven decidió hablar sobre la relación con su madre, Mariana Nannis y sobre la postura que tomó tras la denuncia que le hizo la famosa a su padre. "Ahora voy a ver a la bebi y a la mamu, fueron dos meses duros. Me cambió la vida ser padre, soy otra persona", resaltó el joven.

El cronista de Intrusos le preguntó sobre su foto junto a Mariana Nannis y él aclaró que no es actual: "Es todo viejo, es todo fantasía de ella. Yo estoy muy bien con mi viejo, estamos amigados ahora y con mi vieja no tengo ningún tipo de relación. Por ahora con mi vieja no y con mi viejo sí. Las denuncias de abuso son todo mentira".

Posteriormente, Alex contó que al cronista de Intrusos que su madre no lo acompañó en este camino de ser padre, y aseguró que su prioridad ahora son su mujer y su hija.