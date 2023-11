Cuánto amor: Sol Pérez se tatuó la inicial del nombre de su esposo y lo dejó en shock

martes, 14 de noviembre de 2023 14:23

Sol Pérez y Guido Mazzoni están a un día de su casamiento por civil y hubo sorpresa. Concretamente, la panelista de "Cortá por Lozano" y "Gran Hermano" se hizo un tatuaje y la reacción de él fue todo.

"¿Qué pensás que es?", le dice ella sobre un regalo que le anunció. "Un perro, ¿un perrito?", dijo desconcertado Guido. "Naaaa. Chau, te amo", se despidió Sol.

"Le dije a Guido que tenía una sorpresa, claramente no adivinó. Miren su reacción; mañana es nuestro civil", anticipó junto al video que se publicó en Instagram. "Me estoy yendo a tatuar. Guido no se lo imagina; piensa que le voy a regalar un perro. Vamos a ver cómo reacciona", señaló.

Luego de mostrar que se tatuó la firma de su esposo, llegó el momento de la revelación. "¿Estás preparado?", le dice a Mazzoni. Sus gestos al ver el tatuaje en un costado de su torso fueron de pura sorpresa. "¡Amoooooorrrr! ¿Dónde te metiste?¿Es joda? ¡Es espectacular!", dijo antes de abrazarla. Mirá el video acá.

Sol Pérez y Guido Mazzone viven semanas a flor de piel. Tras esperar que pasara la pandemia, la pareja retomó sus planes de boda. Ya tuvieron una sencilla ceremonia de bendición católica y tras el civil de este miércoles, la gran fiesta será el 25 de este mes.