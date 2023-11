Sorpresa en pleno show: Coti Sorokin le propuso casamiento a Cande Tinelli

lunes, 13 de noviembre de 2023 12:15

Cande Tinelli y Coti Sorokin protagonizaron una romántica propuesta de matrimonio en pleno show del cantante en el teatro Gran Rex. El artista se arrodilló ante su novia y le entregó un anillo de compromiso, ante la atenta mirada de los 3 mil espectadores que se acercaron al recinto.

Frente a la pareja estuvieron Linda y Jesús, los dos perritos de la hija de Marcelo Tinelli, quien emocionada dijo que sí y le dio un beso apasionado a su pareja. Luego, juntos cantaron una canción para celebrar el momento.

Según contó Cande en una entrevista, la boda se llevará a cabo en marzo de 2024 en Punta del Este. La pareja quiere que la celebración sea íntima, al aire libre y de día. Además, quieren que se permitan mascotas, ya que los dos perritos de la novia, Linda y Jesús, serán parte del gran día.

“Mi condición es que haya perros, sí o sí. Con alguien que los cuide, que estén todos sueltos”, había asegurado Cande. La hija del conductor también contó que no pasarán por la Iglesia. “Me copa, me parece re Disney, me parece increíble, pero muy falsa”, dijo.

“La idea es que sea algo privado. A las dos de la mañana quiero estar dormida, lo lamento… Estuvimos discutiendo con mi familia porque yo quería que el cura sea El Tirri (primo de Marcelo Tinelli) y mi viejo me sacó cagando, tienen razón, dijo que es poco serio. 'Parece una joda, sólo a vos se te puede ocurrir eso', me dijo”, contó Candelaria.

Esta propuesta de matrimonio es una gran noticia para la pareja, que lleva casi dos años de relación. Coti y Cande se conocieron en 2021 y desde entonces han sido inseparables.

El artista, que ha tenido una exitosa carrera en la música, ha expresado en varias ocasiones su amor por su novia. “Es una mujer increíble, la admiro mucho”, ha dicho.

Por su parte, Cande también ha hablado de su felicidad con Coti. “Es mi compañero ideal, me hace muy feliz”, ha asegurado.

La boda de Coti y Cande será uno de los eventos más esperados del año. La pareja se prepara para celebrar su amor con una ceremonia íntima y especial.