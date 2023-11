"Nos vamos triste": Lali Espósito explicó por qué quedó fuera de la Teletón

lunes, 13 de noviembre de 2023 12:34

Lali Espósito viajó a Chile con la intención de participar en la Teletón de la televisión chilena, un programa solidario destinado a ayudar a personas con discapacidades. La cantante argentina compartió imágenes desde la habitación de su hotel en Concón, región de Valparaíso, disfrutando de las vistas al mar. Sin embargo, sus seguidores quedaron sorprendidos por su ausencia en el evento conducido por Don Francisco.

Para aclarar cualquier malentendido, Lali grabó un video a través de sus Instagram Stories para explicar por qué no pudo actuar en la Teletón. “Bueno como verán me quedé con el make up, con la ropa", comenzó expresando en la red social y agradeció a sus seguidores y fanáticos que la esperaron durante todo el día en la Quinta Vergara y desde otros lugares de Chile, así como a sus seguidores en Argentina que estaban ansiosos por su presentación en el evento.

Lali tenía programado actuar al final de la Teletón, y estaba lista detrás del escenario esperando su turno. Sin embargo, debido a las complejidades de los eventos en vivo, como retrasos, problemas técnicos y cambios en la programación, la actuación se vio afectada.

“Me tocaba cantar en la Teletón sobre el final. Estábamos todos listísimos, yo listísima detrás del escenario esperando nuestro momento. Para los que no saben cómo funcionan estas cosas tan caóticas en vivo puede haber retrasos, puede haber errores técnicos, puede haber de todo porque es una cuestión de un espectáculo de estas características como es el Teletón”, señaló.

Explicó que antes de salir al escenario, todos los artistas verifican sus equipos, líneas de sonido, pistas de música y pantallas, lo que normalmente lleva entre diez y quince minutos, coordinado previamente con la producción. En el caso de Lali, la transmisión se retrasó y no pudo realizar estas verificaciones antes de subir al escenario.

"En nuestro caso, lo que sucedió es que se empezó a atrasar la transmisión y empezó a atrasarse el horario de todo. Cuando llegamos al escenario, listísimos para salir a cantar, mi equipo se encuentra con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido para chequear todo sino que los minutos eran casi nulos y que se habían desconectado enchufes”, detalló.

Cuando Lali y su equipo llegaron al escenario, descubrieron que no tenían el tiempo necesario para verificar todo adecuadamente y que algunos enchufes se habían desconectado. Debido a esta situación, tuvieron que reorganizar su setlist, lo que requería más tiempo del que tenían disponible. La Teletón necesitaba terminar a tiempo, lo que dejó a Lali y su equipo sin la oportunidad de actuar.

La cantante expresó su pesar por no haber podido cumplir su ilusión de actuar en la Teletón este año y por la dedicación de sus fanáticos durante todo el día. Sin embargo, aseguró que habrá futuras oportunidades para volver a la Teletón y actuar en Chile.

"Eso fue lo que sucedió y voy a hacer hincapié en mi pena absoluta porque me ilusionaba mucho cantar en la Teletón este año y por todo el fandom tan amoroso que estuvo bancando todo el día para que llegara este momento. No faltará oportunidad de volver a la Teletón, no faltará oportunidad de presentarnos acá en Chile, nos vamos tristes no les voy a mentir”, finalizó.

Finalmente, Lali quiso destacar que la Teletón había superado su objetivo de recaudación este año y que lo más importante era la ayuda brindada a las personas que lo necesitaban. Aunque lamentaba su ausencia en el evento, instó a sus seguidores a no perder de vista el propósito fundamental de la Teletón y expresó su deseo de volver a actuar en futuras ediciones.