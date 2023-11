Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 13 de noviembre de 2023 00:02

Una buena noticia llegará a los protagonistas de Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. Las sorpresas en la historia son inminentes y con éstas la alegría formará nuevamente parte de la historia.

En el capítulo que se verá este lunes por Telefe, Serkan (Kerem Bürsin) se mostrará entusiasmado con el nuevo trabajo pero con la dificultad de no saber bien cómo trabajar el conocimiento con los alumnos. Esa preocupación se la transmitirá a Eda (Hande Erçel) quien se quedará dormida mientras él habla.

"La estas aburriendo Serkan", considerará él quien una vez que la despierte le expresará: "te dormiste por la vida aburrida de Serkan Bolat, sus tediosas tareas y demás". La frustración de él por no rendir bien como docente se potenciará al ver que ella no le presta atención.

Pero Eda le dará una recomendación. "Admiro mucho a Serkan Bolat, el profesor. Asi que hoy, para demostrar mi admiración, iré a tu clase y me quedaré muy atenta escuchando", prometerá ella. Sin embargo no cumplirá su promesa porque se olvidará de ir a la clase de la universidad.

"Me habías prometido que ibas a estar en otro lugar. ¿Lo olvidaste?", preguntará él quien le pedirá que ya no vaya porque terminó la clase. Sin embargo armarán un encuentro con los alumnos fuera del aula. Al aire libre, fueron a compartir un te y allí los estudiantes se sacarán las dudas. Pero habrá algo que llamará la atención de Eda. Él le ocultó a los chicos que ya no forma parte de la empresa Art Life.

"¿Por qué no le dijiste a los chicos que no formas parte de la compañía?", preguntará Eda a lo que sugerirá: "Podrías regresar a la compañía a trabajar y seguir dando clases si quieres y de esa forma darles becas". Lo que parece una sugerencia podría hacerse realidad en los próximos capítulos.