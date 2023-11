Laurita Fernández habló de su situación sentimental y sorprendió a todos

domingo, 12 de noviembre de 2023 00:00

Este sábado, la conductora y bailarina, Laurita Fernández habló sobre su situación sentimental y laboral. La famosa destacó que cada una de las historias de amor que experimentó las vivió de una manera muy apasionante.

La bailarina habló de su relación actual con "Peluca" Brusca y contó: "tenemos una relación muy hermosa en todo sentido, me entiende mucho", Luego, destacó que lo conoció cuando le llegó la oportunidad para conducir un programa, que era por 15 días y tenía que reemplazar a Guido Kaczka en ElTrece.

La famosa sostuvo que le pidió al productor, "Peluca", la rutina para poder prepararse para las grabaciones. Pero no tuvo respuesta, Brusca le contó algunos detalles del programa y le pidió que estuviera atenta en cada uno de los momentos. "Mirá yo te quiero blanquear algo, no te elegí para este lugar, propuse a otras personas, pero bueno tendremos que trabajar juntos", ese fue el primer acercamiento de los compañeros de trabajo.

Pasó el tiempo y entre ellos comenzó a pasar algo más que una amistad. "Tenía entradas para un recital y lo invité para tener una charla, pero me dijo que no", subrayó Laurita. Y destacó que su objetivo era poder conocerlo en otro ámbito, pero no lograba que esto se concretara.

Finalmente, en un boliche lograron sellar su amor con un beso y fue capturado por miles de seguidores que subieron el video a las redes sociales.