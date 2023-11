Donato De Santis se emocionó tras revelar uno de sus secretos

domingo, 12 de noviembre de 2023 00:00

Este sábado, Donato De Santis visitó PH, Podemos Hablar, (Telefe) y brindó detalles de su vida personal. El famoso contó que vive una muy buena situación sentimental y compartió un emotivo momento.

El famoso reveló que se casó tres veces y afirmó que su último matrimonio le cambió la vida. Se trata de Micaela, la mujer que era seguidora de Donato y que se había propuesto conocerlo personalmente. El hombre destacó que no se puede olvidar de las miradas y del amor que experimentó en ese momento. "Quiero que esta mujer sea la madre de mis hijos", fueron las palabras que sintió el famoso desde el primer momento. Sin embargo, Donato contó que tuvo que revelarle que era un hombre casado y que tenía algunos puntos que resolver. "Con ella empecé a ver otros horizontes basados en el amor", contó. Y afirmó que actualmente sienten el amor como la primera vez.

Actualmente, tienen dos hijas y si bien tuvieron algunos puntos bajos y altos, ambos pudieron superarlos. Luego de contar sus historia de amor, el famoso vivió un momento de mucha emoción, que no se animó a contar en detalle.

Lo cierto es que el conductor le pidió a sus invitados que mencionen aquello que desean dejar atrás y Donato no logró contener la emoción. "Hay una cosa que me hizo mier...", destacó sin brindar detalles. Donato insistió en querer hablar, pero no podía y decidió guardarse ese momento.