Bomba: Telefe levantó una de sus novelas y cambió toda la programación

domingo, 12 de noviembre de 2023 11:45

Telefe realizó cambios en su programación confirmando los rumores de las últimas semanas. Y es que levantó una de sus novelas, a las que había apostado para reacomodar el rating pero finalmente no dio los números esperados.

Se trata de "María la del barrio" que ya no se emitirá desde este domingo 12 de noviembre. El clásico que catapultó a la fama a Thalía, coprotagonizada por Fernando Colunga e Itatí Cantoral, no logró mantener números estables. Aunque en otros productos, el canal los dejaba disponibles en Mi Telefe, no es el caso del éxito mexicano.

Como consecuencia, la grilla se reordenó y afectó a otro programa del canal. Y es que "La Peña de Morfi" iniciará una hora más tarde y se extenderá por más de 5 horas para tratar de compensar el rating. Con la conducción de Diego Leuco y Jésica Cirio, el envío es lo má visto en su franja.

De esta manera, así quedó la grilla del domingo:

10:30 a 12:30 hs.: Cine

12:30 a 18 hs.: La Peña de Morfi

18 hs.: Pasapalabra Especial Famosos

21 hs.: Debate presidencial

22:45 hs.: Got Talent Argentina