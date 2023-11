Traicionada: se viene el desafío de Asya, ser o no amante de Aras

sábado, 11 de noviembre de 2023 00:00

Con el amor como protagonista pero con la mentira como sombra de ésta. Así avanza Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita un camino en el que su protagonista, Asya (Cansu Dere), decidió abrir las puertas de su corazón a un nuevo hombre, Aras (Berkay Ates), después de haber sufrido la gran desilusión con Volkan (Caner Cindoruk).

La doctora conoció a Aras en un momento de su vida muy especial. Cuando intentaba dejar atrás todo lo que le hacía daño, se convirtió en testigo de un accidente de tránsito. Allí estaba Aras, a quien salvó la vida pero se topó con el problema de la pérdida de la memoria de él. Precisamente en ese contexto de olvido de los recuerdos es que se enamoraron y empezaron una relación.

"¿Qué pasa si tienes una pareja?", le preguntó Asya en uno de los capítulos que se vio la semana pasada por Telefe. "He pensado en eso. Me dijiste que debía seguir mi instinto y así hago. No lo se pero ahora mi vida se encuentra dividida en dos, la de antes del accidente y la de después de conocerte", le respondió Aras. Luego, en el episodio que se vio el miércoles pasado, esa tercera persona apareció en la vida de la pareja.

Se trata de Leyla (Asli Orcan), quien es esposa de Aras y sintió que lo había perdido cuando se dio el accidente. Ambos perdieron contacto pero ahora ella lo encontró y estará dispuesta a recuperarlo. Pero ¿qué sucederá?. Ahora Asya empezará a transitar en la delgada línea de la mentira y la verdad, lo que la llevará a cada vez apostar más al amor pero con un hombre que nuevamente la engaña.

Esta Segunda Temporada de la novela comenzó a emitirse en Turquía en septiembre del 2021. Por aquel entonces, la prensa turca informó que la novela transitaba un momento no muy bueno en el rating, después de que dejara de estar en escena el problema de la traición y la infidelidad.

Es por eso que los productores nuevamente apostaron a este argumento que tanto éxito le había dado en la Primera Temporada y la forma de conseguirlo fue incluyendo un nuevo hombre en la vida de Asya. De la mano de Aras se produjo la incorporación de esta mujer que traerá nuevos dramas a la trama pero sobre todo el dilema en la protagonista: ¿podrá dejar de lado sus sentimientos y así evitar convertirse en amante? o ¿caerá en la historia repetida que le planteó Derin al inicio de la historia?.