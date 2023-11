Pampita mostró sus últimas búsquedas en Google y sorprendió a todos

sábado, 11 de noviembre de 2023 20:56

Carolina "Pampita" Ardohain se desempeña actualmente como jurado del Bailando 2023. La famosa fue consultada por uno de los participantes para que le mostrara sus últimas búsquedas en internet, pero nadie se imaginaba la sorpresa con la que se iban a encontrar.

El artista se aceró hasta Pampita y subrayó "¿puedo seguir leyendo todo?", rápidamente la famosa destacó que no tenía inconvenientes. Fue precisamente en ese momento cuando el joven encontró un dato inesperado, entre las búsquedas. Lo cierto es que la famosa había estado investigando sobre la fecha del escándalo del motorhome.

Ante este escenario, todos quedaron sin palabras y Carolina no negó que estuvo realizando esa búsqueda. "Me lo preguntaron cuando entre al Bailando y no me lo acordaba", comentó.

"Seguí, seguí buscando", destacó la famosa, sin inconvenientes, y resaltó que estaba autorizado para seguir con la actividad. La famosa subrayó que estaba segura que todo había comenzado cuando reemplazó a Moria.